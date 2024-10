Gilles Deleuze, Sur Spinoza. Cours novembre 1980-mars 1981

Édition établie par David Lapoujade

Juste après la destruction de l’université de Vincennes en 1980, Deleuze consacre ses premiers cours dans les nouveaux locaux de Saint-Denis à l’Éthique de Spinoza. Ce n’est certainement pas un hasard, étant donné la place centrale chez Deleuze de cette œuvre immense, unique dans l’histoire de la philosophie, à laquelle il a consacré deux livres.

Ce cours est constitué de quinze séances au cours desquelles Deleuze veut montrer l’importance, non pas théorique, mais profondément vitale de la philosophie de Spinoza. Dans cette traversée, sont abordées des questions fondamentales du spinozisme. Comment se défaire de la négativité des passions mauvaises (haine, ressentiment, envie) ? Comment en finir avec le jugement moral (bien et mal) pour lui substituer une éthique du bon et du mauvais ? Ces questions engagent chez Spinoza une nouvelle théorie des signes. Quels signes doivent guider les existences si elles veulent atteindre, au cours même de cette vie, une forme d’éternité ? Dès lors, quelle différence entre l’éternité – expérimentée ici et maintenant – et l’immortalité que philosophies et religions nous promettent ?

De séance en séance, Deleuze montre comment Spinoza met fin à un monde fortement hiérarchisé dont Dieu était le sommet autoritaire et impénétrable, un monde où les individus étaient égarés par des signes sombres et équivoques, pour proposer un monde où règne la lumière de la raison, où Dieu se confond avec les puissances de la nature, où désormais les êtres sont tous à égalité, capables de posséder leur puissance de vie, pourvu qu’ils apprennent à en connaître la logique et la valeur.

Lire le texte de présentation de D. Lapoujade et les premières pages du cours…