Simone Weil, Philosophie. Les cours du Puy 1931-1932

D’après les notes prises par Yvette Argaud complétées par celles d’Elisabeth Chanel

établies et annotées par Elinore Darzi, Aviad Heifetz, Gabriël Maes

Préface d’Emmanuel Gabellieri

Agrégée de philosophie à l’âge de 22 ans, Simone Weil (1909-1943) obtient son premier poste en 1931, au Puy-en-Velay où elle enseigne au lycée de jeunes filles, en même temps qu’elle s’implique dans les luttes sociales et découvre la condition ouvrière. L’impact qu’elle eut sur ses élèves, de quelques années ses cadettes, fut considérable, tant du fait de son enseignement hors du commun que de ses comportements et ses engagements, qui lui valurent mille tracas avec son administration et les autorités de la ville qui tentèrent de se « débarrasser d’elle ». Soutenue par ses élèves, elle poursuivit ses cours, suivant à la lettre le programme académique, mais l’abordant à sa manière, plaçant au « centre de la philosophie » la question morale.

Deux élèves, Yvette Argaud et Elisabeth Chanel, prendront note méticuleusement de ces cours enthousiasmants et Simone relira ces notes qu’elle commentera partiellement à son tour. Ce sont ces cours qui sont publiés aujourd’hui, édités par Elinore Darzi, Aviad Heifetz et Gabriël Maes, sur la base des manuscrits retrouvés grâce à Emmanuel Gabellieri, qui préface le volume, et annotés et enrichis de plusieurs documents, dont les notes préparatoires de Simone Weil elle-même, et du témoignage de ses élèves sur celle qu’elles appelaient « la Simone », tout entière dévouée à son enseignement et à la transmission de sa vocation philosophique.

Qu’est-ce que la philosophie et que nous apporte-t-elle ? demande Simone Weil. « La philosophie est une science tout autre que les sciences ordinaires » et, paraphrasant Spinoza, elle aurait pu écrire : La récompense de la philosophie, c’est la philosophie elle-même, qui « met l’homme au centre de tout » et nous apprend « à bien user du langage ». Près d’un siècle plus tard, la leçon reste la même, pour toutes celles et ceux, élèves, enseignants et enseignantes, qui emprunteront le chemin de la philosophie.