Homère, L’Iliade

Traduit du grec ancien par Emmanuel Lascoux

En avril 2021, Emmanuel Lascoux publiait sa « nouvelle version » de L’Odyssée d’Homère (P.O.L) qui créa la surprise. Il récidive aujourd’hui avec L’Iliade, dans une nouvelle traduction du texte grec d’Homère, à partir de son travail original sur le grec ancien qu’il rythme, chante et crie depuis plusieurs années. Cette épopée se déroule pendant la guerre de Troie entre les Achéens venus de toute la Grèce et les Troyens et leurs alliés, chaque camp étant soutenu par de multiples divinités comme Athéna, Poséidon ou Apollon. La « version » de Lascoux bouleverse également notre réception de cette épopée fondatrice. « Passez votre chemin, si vous cherchez la justice, écrit Lascoux dans une prodigieuse préface rédigée comme une dramaturgie sonore du texte homérique. Ici, tout est motif à protester, à sortir de ses gonds : la vie est doublement injuste pour les hommes, à commencer par sa fin, et à remonter toutes les frustrations qui la précèdent, et simplement injuste pour les dieux, si l’on en croit leurs sempiternelles protestations, et le rappel des mauvais moments de leur éternité. Le même Apollon, là, qui punit maintenant les Achéens, qui avantage les Troyens, rappelez-vous tout ce qu’il a souffert pour les bâtir, les murs de Troie, esclave de Laomédon, le père de Priam, avec l’autre grand coléreux, Poséidon, le dieu qui secoue terre et mer de ne pas avaler la manière dont Zeus et Hadès, ses deux frères, ont fait le partage au grand Yalta de la Seconde Guerre Cosmique. »

Cette « version française » de la célèbre épopée homérique réalise l’union paradoxale du plus grand respect du texte, et de la plus grande liberté de jeu, restituant en français contemporain le « phrasé » de la langue polyphonique de l’aède. Sans jamais oublier que dans l’antiquité grecque, dès l’épopée, « la musique réglait tout, jusqu’à la politique » (Lascoux), et l’aède était « le premier polyphoniste, l’homme-orchestre ». Comme Emmanuel Lascoux aujourd’hui.

