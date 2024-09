Pierre Fresnault-Deruelle, La Castafiore à Moulinsart

Vingt-et-unième album des Aventures de Tintin, les Bijoux de la Castafiore est un ouvrage à part dans l’oeuvre d’Hergé. Cette anti-aventure, composée de trompe-l’oeil et de faux indices, met notamment à l’honneur quiproquos, lapsus et autres malentendus. Une vague intrigue policière, construite comme un vaudeville, dont l’humour est souvent considéré comme le sommet du comique hergéen. Avec La Castafiore à Moulinsart, Pierre Fresnault-Deruelle propose une relecture approfondie de ce classique d’Hergé, album le plus traduit de la série et souvent considéré comme le chant du cygne du dessinateur. Fidèle à une méthodologie dite « d’arrêt sur image », l’auteur décortique les vignettes, analyse le langage utilisé par Hergé et revient sur certains des nombreux messages cachés qui sillonnent ce récit où il ne se passe rien… ou presque.

À propos de l'auteur:

Pierre Fresnault-Deruelle est un sémiologue français, spécialiste de la sémiologie de l'image. Auteur de nombreux d'articles et d'une vingtaine d'ouvrages consacrés à la peinture figurative, l'affche (propagande et publicité), la photographie, mais aussi à la bande dessinée. Récemment il a notamment publié "Les rêves de Tintin" (GEORG, 2017), "Hergé, l'esprit d'une oeuvre" (GEORG, 2022) et "Affches publicitaires d'Europe de l'Ouest" (GEORG, 2023).