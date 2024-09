Thomas A. Ravier, Je lisais, ne vous déplaise

« Si les noms de Montaigne, Shakespeare, Bossuet, Marivaux, Proust, Morand, Colette (Colette, je vous aime !), Bernanos, Artaud, Céline, Faulkner, Genet ou Sollers ne vous semblent pas suffisamment importants pour leur consacrer toute une vie au détriment de contemporains discutables, que ce soit les romanciers de « prestige » (comme on le dirait de biens immobiliers exceptionnels), les bons élèves surclassés (un critique littéraire acheté, un livre offert), les poètes à lire au calme, l'élevage durassien, les blogueurs anoblis ou tout le gratin des victimes qui font le bonheur des librairies... Alors ce livre n'est pas pour vous. »

Thomas A. Ravier est un romancier et essayiste français né en 1969 à Hyères. Il a publié de nombreux essais et romans, dont, chez Gallimard, Le Scandale McEnroe, Les aubes sont navrantes et L'oeil du prince. Il a collaboré à de nombreuses revues : artpress, la N.R.F.,L'Infini, La Revue littéraire et dernièrement Les Cahiers de Tinbad.