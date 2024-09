Madame de Staël, Dix années d'exil

À la source de cet ouvrage, un sentiment d’injustice et d’impuissance : alors que Germaine de Staël ose exprimer ses désaccords avec Bonaparte, l’Empereur décide de la condamner à l’exil, en 1803. La femme de lettres choisit alors de s’approprier sa punition : pendant son exil, elle visite l’Europe, s’inspire d’autres cultures et rencontre des personnalités exceptionnelles. Et elle écrit. Retranscrivant ses impressions et ses réflexions, elle prend soin de faire une reconstitution précise des événements qu’elle traverse, ou de ceux dont elle est témoin. Dix années d’exil n’est alors plus seulement un simple récit autobiographique : véritable témoignage d’une époque, il devient une épopée captivante dans laquelle Germaine de Staël incarne tout à la fois le courage, la résilience et l’importance des idéaux.