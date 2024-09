Hommage à Joseph Conrad

En août 1924 s’éteignait en Angleterre un géant de la littérature mondiale, Joseph Conrad, né Korzeniowski en Pologne occupée, écrivain de langue anglaise et francophone. Publié pour la première fois en France en 1912 au Mercure de France, avec L’Agent secret, il était devenu un auteur majeur des Éditions Gallimard grâce à la traduction de Typhon par André Gide en 1918, suivie de la publication de La Folie Almayer en 1919, ou encore de Lord Jim en 1921.

À sa mort, La Nouvelle Revue française ne manqua pas de consacrer un numéro rendant hommage à sa puissance évocatrice et à sa faculté de sonder la psyché humaine. On y trouvait les signatures de ses admirateurs,André Gide, bien sûr, mais aussi Paul Valéry, André Maurois ou Joseph Kessel.

Le présent volume rassemble les principales contributions à cet hommage de 1924, les souvenirs de son proche ami le Prix NobelJohn Galsworthy, ceux de son traducteur G. Jean-Aubry, les études d’Edmond Jaloux et de Ramon Fernandez. On trouvera également des citations de Conrad qui éclairent son œuvre ainsi qu’un choix de lettres écrites en français par celui qui fut marin à Marseille et grand francophile.

