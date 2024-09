Honoré de Balzac, La Maison du Chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux & La Bourse

Édition d'Isabelle Mimouni. Préface d'Olivier Rolin

Biographie de Balzac par Samuel S. de Sacy

Augustine Guillaume, fille de marchands de drap à l’enseigne du Chat-qui-pelote, tombe amoureuse d’un peintre, Théodore de Sommervieux : coup de foudre, mariage… et après ? Le Bal de Sceaux (1830) raconte les déboires amoureux d’Émilie de Fontaine, cadette d’une famille noble qui a décrété qu’elle n’épouserait qu’un pair de France. Émilie rencontre au bal un jeune homme qui a tout du prince charmant... mais l’épousera-t-elle s’il n’est pas duc et pair ? Dans La Bourse (1832), de jeunes amants promis au bonheur sont séparés par un soupçon de vol.

Entre romance sentimentale et conte moral, Balzac interroge ici la question du choix amoureux. Il met au jour le risque des unions mal assorties, les maux de l’orgueil et des préjugés, le piège des apparences et des associations par intérêt.



Ce volume réunit les trois premières nouvelles de La Comédie humaine, dans l’ordre voulu par Balzac.

