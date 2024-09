Ndiaye Sarr, Figures et poetiques de la révolte dans le roman africain francophone

Le thème de la révolte est envisagée aussi bien d'un point de vue thématique que d'un point de vue esthétique, en s'intéerssant à la forme que prend la narration dès lors qu'elle entend se « révolter » vis-à-vis de l’expression littéraire telle qu’elle est envisagée dans la littérature occidentale. Les écrivains francophones ont voulu au travers de leurs écrits transmettre leurs langues nationales, leurs traditions et leurs imaginaires. Bien souvent, cela a supposé de distordre la langue française par un lexique local inséré, par des formulations syntaxiques nouvelles, etc.

Si les littératures magrébines et subsahariennes sont représentées par six romans, la recherche s’appuie surtout sur un corpus mauritanien constitué de six romans également. Ainsi Ndiaye Sarr a voulu mettre à l’honneur sa jeune littérature nationale, peu connue, et qu’il a choisie de faire découvrir en la confrontant, au travers d’études comparées, à ses consœurs du Nord et du Sud du Sahara.

Ndiaye Sarr est né en 1986 à Nouakchott (Mauritanie). Enseignant-chercheur au département d’études françaises de l’université de Nouakchott, il est également coordinateur du master Lettres modernes francophones et chercheur-associé à l’IRIEC EA 740, à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.