Ludwig Wittgenstein, Cahier bleu et Cahier brun

Édition dirigée par Sandra Laugier

Édition et traduction Sabine Plaud

Issus de notes de cours professés par Wittgenstein à Cambridge entre 1933 et 1935, Cahier bleu et Cahier brun sont caractéristiques d’une période intermédiaire du philosophe, au cours de laquelle celui-ci remet en question certaines approches développées dans le Tractatus logico-philosophicus, tout en explorant des pistes qui se retrouveront dans les Recherches philosophiques. À partir d’une interrogation sur ce qu’est la signification d’un mot et en s’appuyant sur le concept fondamental de jeu de langage, ces deux textes essentiels rompent avec l’idée d’un langage logiquement pur, en parfaite adéquation avec la structure du monde, pour présenter une réflexion autour d’un langage ordinaire et vivant, évoluant au gré des usages et de leurs règles.

