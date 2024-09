Jean Rouaud, Nathalie Skowronek, Nécessaire d'écriture

Un Nécessaire d’écriture qui puise autant dans l’histoire des lettres que dans l’exercice des ateliers d’écriture pour percer les secrets de la création littéraire.

« Écrire, c’est se perdre avec l’air de celui qui semble savoir où il va, car écrire passe par cet état de perte, hors de contrôle, qu’il sera toujours temps de contrôler. Il faut accepter cet inconfort, suivre le mouvement de son texte et lui faire confiance jusqu’à gagner en liberté et ouvrir son imaginaire. Au fil des expérimentations, on cherche à trouver son propre gabarit littéraire, autrement dit, sa langue, sa forme, son propos.

Écrire, c’est aussi se confronter à un formidable catalogue d'œuvres qui font la littérature. Si elles nous fascinent tant, c’est que nous y avons appris à voir le monde par les yeux de celles et ceux qui se sont posé les mêmes questions adaptées à leur époque, suscitées par elle et la longue mémoire des siècles » (J. R. et N. S.).

Comment Racine, Flaubert ou Proust se sont-ils « trouvés » ? Et tant d’autres, de Kerouac à Bernhard, de Woolf à Duras, en quoi leur œuvre peut-elle apporter des réponses aux romanciers en proie à la passion d’écrire, mais aussi aux blocages, aux doutes, aux errances… ? Puisant dans l’histoire des lettres comme dans la pratique des ateliers d’écriture, Jean Rouaud et Nathalie Skowronek nous proposent un voyage aux sources de la création, mêlé de conseils et d’exercices, pour délivrer un art poétique tout personnel.