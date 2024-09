James Joyce, Pénélope (chap. final d'Ulysse)

Trad. de l'anglais (Irlande) par Jacques Aubert et Tiphaine Samoyault

Préface et notes de Laura El Makki

Commencer Ulysse de James Joyce par la fin… Une plongée radicale, en huit phrases, dans les pensées échevelées de Molly Bloom : Pénélope.

Pour les plus endurants d’entre nous, le dernier chapitre du roman Ulysse de James Joyce, intitulé « Pénélope », est une récompense. Tel le héros d’Homère qui a relevé de périlleux défis pour rentrer chez lui sain et sauf après vingt ans de guerre et d’odyssée, ils ont traversé les périls d’une histoire qui a tenté avec malice de les semer. Les voilà donc au chapitre XVIII atteignant, épuisés mais fiers, le sommet d’une montagne réputée dangereuse. Mais un autre chemin est possible pour tous ceux qui se sont perdus en route, ceux qui n’osent se frotter au monument ou qui en rêvent depuis longtemps sans passer à l’action. Cet autre chemin implique de désobéir à la règle universelle qui oblige à commencer un livre par le début. Bondir jusqu’à « Pénélope », donc, telle est l’alternative envisagée. — Laura El Makki.

