Montesquieu, De l'Esprit des lois

Édition de Benjamin Hoffmann

Textes établis et annotés par Laurent Versini et par Roger Caillois

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède, dit Montesquieu (1689-1655), a fait de son œuvre un hymne à la raison, à la liberté, au bonheur. Auteur mordant et spirituel des Lettres persanes (1721), voyageur curieux de comprendre les sociétés européennes de son temps, lecteur infatigable, il est également le publiciste grave et rigoureux de De l’Esprit des lois (1748).

En perçant à jour les rapports entre la géographie physique, le droit, la forme du gouvernement, l’histoire des mentalités, la religion, l’économie, Montesquieu offre une intelligente synthèse entre les Anciens et les Modernes, refusant de renier les apports d’Homère et de Virgile, tout en accueillant l’esprit critique et historique de son temps. En Moderne déterminé, avec un sens aigu de l’observation et de l’expérience, il formule une science politique nouvelle dans la langue élégante des honnêtes gens, élabore une méthode pour les sciences humaines qu’il contribue à fonder : sociologie, démographie, économie politique, science politique, anthropologie, ethnologie…

Véritable somme politique, De l’Esprit des lois a été repris, défendu contre les attaques virulentes et amendé par son auteur jusqu’à sa mort. Montesquieu y engage tout à la fois une réfl exion sur les différents gouvernements, une enquête sur les sociétés humaines et une analyse comparée des lois afin de former tout homme à évaluer l’intervention législatrice pour mieux appréhender la réalité sociale. Chef-d’œuvre absolu, il est l’un des livres les plus importants, les plus clairvoyants du siècle des Lumières et de la littérature mondiale. Grâce à une orthographe modernisée, cette édition fournit les clefs nécessaires pour aborder ce grand oeuvre et l’inscrit dans l’exceptionnel cheminement intellectuel que fut celui de son auteur.