Benoît Bodlet, Les Histoires d'Élisée Reclus

Géographe, pédagogue, écrivain et théoricien anarchiste, Élisée Reclus fait aujourd'hui l’objet d’un nouvel engouement. Parmi ses nombreux ouvrages, Histoire d’un ruisseau (1869) et Histoire d’une montagne (1890) ont un statut un peu à part, à la fois traités géographiques à destination des plus jeunes et véritables œuvres littéraires. À travers le portrait, réel ou imaginaire, de la nature qui l’entoure et dont il est partie prenante, Reclus invite l’être humain à s’intéresser, à son milieu de vie. Par un phénomène de divulgation scientifique, plus que de vulgarisation, il permet au lecteur d’accéder à un monde souvent inconnu de lui, mais essentiel à sa propre sauvegarde. Car, selon lui, seules la connaissance et la maîtrise de leur milieu peuvent conduire les êtres vivants, quels qu’ils soient, à s’émanciper.

À travers l’étude de ces deux œuvres, mais aussi du contexte historique, éditorial et esthétique de leur production, Benoît Bodlet tente d’identifier et d’analyser les procédés littéraires qui permettent à Élisée Reclus de dénoncer les formes spatiales du pouvoir et la dimension géographique de l’injustice afin de faire émerger un nouvel espace politique.