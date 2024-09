Louis de Boissy, Théâtre. Tome II, Ioana Galleron (éd.)

Louis de Boissy

Théâtre. Tome II

Édition de Ioana Galleron

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du théâtre français, 2024

Ce second volume regroupe quinze pièces de Louis de Boissy, dont six inédites, dans différents états d’achèvement. On y trouvera également l’emblématique Apologie du siècle (1734), où Boissy renouvelle la satire en attribuant à Momus un prétendu regard optimiste sur son époque.

