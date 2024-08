Esther Demoulin, Beauvoir et Sartre. Ecrire côte à côte

Que reste-t-il encore à dire sur le couple formé par Sartre et Beauvoir ? Après les mémoires de Beauvoir, après les nombreuses biographies qui leur ont été consacrées, on pourrait douter qu’une parole neuve puisse émerger. C’est pourtant l’ambition du livre Beauvoir et Sartre. Écrire côte à côte qui envisage pour la première fois en détail le fonctionnement de la relation littéraire du couple.

Deux écueils sont évités : penser le couple en termes d’influence, ce qui conduirait à une hiérarchisation vaine entre les auteurs ; penser le couple comme une simple collaboration entre deux écrivains. Le présupposé novateur de l’ouvrage est qu’il y a une spécificité du couple d’écrivains qui distingue cette relation d’une amitié ou d’une fratrie littéraire. Les habitudes communes du couple Sartre/Beauvoir ont entraîné des relectures assidues, la constitution d’une bibliothèque partagée et la mise en mots d’expériences existentielles vécues à deux. Et pourtant, Beauvoir et Sartre n’ont jamais souhaité écrire de livres à quatre mains et ont toujours insisté dans leurs interviews sur la singularité de leurs œuvres respectives. Ce sont ces tensions que l’ouvrage d’Esther Demoulin explore, afin de proposer une lecture inédite de l’un des plus célèbres couples d’écrivains du XXe siècle.

Lire sur Fabula un extrait de l'ouvrage…

Esther Demoulin est agrégée de Lettres modernes, docteure de Sorbonne Université et maîtresse de conférences à l'université Paris Cité.