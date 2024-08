Francis Wolff, Le monde à la première personne

Depuis une trentaine d’années, à l’écart des modes, Francis Wolff construit une oeuvre philosophique au coeur des interrogations contemporaines et articulée autour de quelques concepts marquants : les « langage-monde », la « raison dialogique », la trilogie « choses-événements-personnes », la structure « prédicative » et la structure « indicative », l’opposition du monde et du réel, l’objectivité du bien, les universaux de l’art. En répondant aux questions d’André Comte-Sponville, il montre dans un style accessible et allègre l’unité de cette entreprise de reconstruction et son importance à l’heure de tous les relativismes.

Donnant corps à cette pensée généreuse, le livre dessine ainsi un autoportrait intellectuel attachant et dévoile un itinéraire familial singulier croisant une des grandes tragédies du siècle dernier.



« Je ne connais pas, à notre époque et dans notre pays, de philosophe dont la pensée soit plus forte, plus savante et plus rigoureuse que la sienne. »

André Comte-Sponville dans son Avant-Propos



Francis Wolff est philosophe et professeur émérite à l’École normale supérieure. Il est notamment l’auteur de Dire le monde, Penser avec les Anciens, Notre humanité, Pourquoi la musique ?, Il n’y a pas d’amour parfait, Plaidoyer pour l’universel et Le temps du monde.

André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Il est l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages dont le célèbre Petit traité des grandes vertus.