Chloé Thomas, Robert Merle : roman

En 2004, le 27 mars, Robert Merle meurt dans sa maison des Yvelines, à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Il laisse une douzaine de romans, treize tomes d’une saga historique, quelques biographies, trois volumes de théâtre, une thèse, une poignée de traductions, six enfants. En 2004, le 27 mars, j’ai dix-huit ans, j’habite à Orléans, j’ai commis dix ans plus tôt un roman gothique-sans-le-savoir intitulé La Chatte fantôme vendu à la kermesse de mon école, j’ai eu un amant et demi (ça dépend comment on compte) et ils m’ont quittée tous les deux, plus tard je veux faire critique de rock ou bien primatologue, j’aime pas lire et je fume.

Sommaire

« Celui-là sait écrire »

L’excuse de minorité

Correspondances imaginaires

La tentation autobiographique

Un entretien posthume avec M. Robert Merle

Protestations de véracité

Anatomie de la banalité du mal

Tentative vers l’exceptionnalité du bien

Chronologie

Chronologie (bis)

La main de Sartre

Traduit de l’américain

Et cette haine de la langue maternelle

Une littérature cadette

Mauvais genre

La haine de la poésie

Le rêve est vrai

Un entretien posthume avec M. Robert Merle (2)

Le roman sans thèse

Antithèse, synthèse

Ô Adamo

Récits de suspension

Qu’un bon auteur est un auteur mort

Un entretien posthume, etc.

Le médecin et les mots

Fortune des singes