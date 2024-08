Écritures de l'élan vital

La 21e livraison de la revue Arts et Savoirs vient approfondir la notion d’élan vital élaborée par Bergson dans L’Évolution créatrice (1907). Le sommaire se propose d’en explorer la généalogie (depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle) et la postérité (jusqu’à aujourd’hui), non seulement dans les textes théoriques (scientifiques, philosophiques), mais aussi dans les textes littéraires, et sans oublier les pensées qui se sont opposées à l’idée d’élan vital. Les articles s'attachent aussi à étudier dans quelle mesure les discours sur (ou de) l’élan vital sont eux-mêmes traversés, stylistiquement, linguistiquement, rhétoriquement, par un élan, analysable dans les formes de l’écriture.

(Illustr. : Wassily Kandinsky, Bleu du ciel, 1940)