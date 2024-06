Adrien Blouët, Comment ne pas devenir écrivain voyageur

Un soir de décembre 2019, un jeune écrivain débarque à l’extrême sud du Japon avec l’ambition de s’installer quelques mois pour trouver un travail, écrire un roman et apprendre le japonais.

Rien ne se passe comme prévu : peu de semaines après son arrivée, une pandémie mondiale éclate, qui bouleversera ses plans et prolongera considérablement son séjour.

Avec humour, obstination et une bonne dose d’autodérision, l’auteur nous raconte ses pérégrinations, ses angoisses, ses obsessions, sa paresse, sa débrouillardise et son don naturel pour la procrastination. Animé par un illusoire désir d’authenticité, souhaitant sans cesse se distinguer des nostalgiques de l’exotisme, des backpackeurs et autres consommateurs de voyages, il croisera malgré tout la route de toutes sortes de personnages, et nous révélera avec talent l’envers de la carte postale.

De la moiteur d’Okinawa au bouillonnement de la nuit tokyoïte en passant par les vallées désertées de Shikoku, Adrien Blouët, écrivain voyageur malgré lui, nous offre avec ce livre l’un des plus singuliers récits publiés sur le Japon ces dernières années.