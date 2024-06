Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue ! (éd. Karl Philipp Ellerbrock)

Edgar Allan Poe

Double assassinat dans la rue Morgue !



Edgar Allan Poe en traduction française

Edition scientifique de Karl Philipp Ellerbrock

Cette édition permet de comparer The Murders in the Rue Morgue d’Edgar Allan Poe (1841), texte fondateur du roman policier moderne, à la célèbre traduction de Charles Baudelaire et aux autres traductions françaises contemporaines, qui sont autant d’interprétations de l’œuvre originale.

Table des matières…