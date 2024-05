Nathalie Grande, Sexe, genre et contes de fées

Mettre les conteuses en valeur, en leur consacrant une anthologie qui fait le choix de ne sélectionner que des textes de femmes, répond à l’ambition de rappeler ce que l’histoire du conte de fées doit aux autrices. Mais, simultanément, une autre logique se dessine : l’idée que les scénarios imaginés par les conteuses tiennent, sous une forme symbolique, un discours sur les rapports entre les sexes et sur la condition des femmes. À l’abri du merveilleux et du ludisme féeriques, les conteuses ont en effet pu trouver un terrain favorable pour écrire ce qu’aucune femme ne pouvait dire, mais qu’elles pouvaient tout à fait ressentir et imaginer.

Professeure à l’Université de Nantes, Nathalie Grande est historienne de la littérature. Elle s’intéresse à la question de l’accès des femmes à l’écriture, aux genres qu’elles pratiquent, et à leur place dans l’histoire littéraire. Travaillant sur les liens réciproques entre littérature et société, sur la manière dont la mixité pouvait changer la culture, en particulier à travers l’étude du phénomène galant, elle est spécialiste de la fiction narrative au XVIIe siècle.

