Siro Ferrone, La commedia dell arte. Actrices et acteurs italiens en Europe (XVIe-XVIIe s.)

Arlequin, Pantalon, Pierrot, Colombine. Ces noms évoquent un monde bariolé de personnages comiques qui, depuis quatre siècles, inspirent les dramaturges, les peintres, les musiciens : le monde de la commedia dell’arte. Mais que sait-on de celles et ceux qui les ont inventés au milieu du XVIesiècle en Italie, puis les ont transformés suivant les attentes du public européen, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle ?

Dépassant les clichés attachés à la commedia dell’arte, Siro Ferrone nous emmène sur les traces de ces infatigables voyageurs qu’étaient les actrices et les acteurs italiens.

Leurs vies et leurs œuvres racontent une histoire collective et familiale, celle de compagnies hiérarchisées, de mécènes, de censure, de théâtres modernes. Ils étaient chanteurs, musiciens, danseurs ; ils excellaient dans la tragédie, la pastorale, l’opéra ; ils étaient aussi des auteurs reconnus. Les actrices imposèrent un jeu raffiné et digne, source d’inspiration pour les peintres, et le répertoire de ces compagnies eut une influence décisive sur la dramaturgie de Shakespeare, Molière, Lope de Vega, Marivaux, Goldoni et Gozzi.

—

Professeur émérite de l’université de Florence, Siro Ferrone y a dirigé le département d’histoire du théâtre et des spectacles. Membre de l’Académie des arts du dessin de Florence, spécialiste de l’histoire du théâtre italien et européen, il est aussi dramaturge. Il est l’auteur de nombreux volumes consacrés aux acteurs italiens et à la commedia dell’arte, dont Arlequin. Vie et aventures de Tristano Martinelli (2008).

—

Sommaire

Note sur la traduction

Prologue. Les traits distinctifs

Première partie - Le système économique et social

I - Les compagnies

Soumission et autonomie

Dilettantes de profession

II - La femme en scène

Diva

Actrices pour le plaisir

Le rachat des amoureuses

III - Le voyage des acteurs et des textes

Négociations culturelles

Migrations, ports et douanes

Le voyage des capitaines

Le voyage de don Juan

IV - L’acteur qui écrit

Les rôles et les emplois

Dramaturgie en action

Dramaturgie de bilan

Du texte joué au texte écrit

V - La comédie, mais pas seulement

Le mélange des styles

Le répertoire chanté

Seconde partie - Géographie et histoire

VI - Préhistoire de l’arte

Le soliste et la compagnie

Ruzante, les bouffons, les zannis

VII - Les premières générations de l’arte : 1560‑1630

Les grandes compagnies et les divas

Les villes et les théâtres mercenaires

Les grandes compagnies

Vers l’Europe centrale et orientale

VIII - Le XVIIe siècle italien

Les cours de la vallée du Po

Entre Florence et Rome

Venise et Naples

IV - Le XVIIe siècle en Europe

Passage au nord-ouest

Paris-Londres-Paris

X - Le XVIIIe siècle

XVIIIe siècle italien

La Commedia dell’arte en France

Passage au nord-est

Le crépuscule de l’arte : Goldoni, Gozzi, Sacco

Dictionnaire biographique des actrices et des acteurs

Glossaire

Bibliographie

Index

Remerciements

Table des illustrations