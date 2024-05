Eugène Zamiatine, Nous suivi de Seul

Édition et traduction du russe par Véronique Patte.

Préfaces de Giuliano da Empoli et Vincent Perriot, postface de Jorge Semprún.

Dans un futur lointain, les humains vivent enfermés dans une cité de verre, la nature étant bannie derrière la Muraille Verte. Assujettis au bonheur obligatoire dicté par le tout-puissant Bienfaiteur, les hommes sont devenus de simples numéros à qui chaque écart peut coûter la vie. Les rêves et l’amour sont considérés comme des maladies mentales, l’activité sexuelle régulée par l’État Unique.

A-503, le constructeur du vaisseau spatial l’INTÉGRALE, tient un journal à la gloire de cet univers totalitaire. Grâce à sa rencontre avec I-330, une femme extravertie et rebelle, le héros redécouvre peu à peu l’essence de son âme. Autour, la révolution gronde…



Anti-utopie prophétique, Nous est considéré comme le premier chef-d’œuvre de la science-fiction, celui qui inspirera 1984 à George Orwell et Le meilleur des mondes à Aldous Huxley. Cet ouvrage traverse le temps pour nous délivrer un message d’une puissance philosophique et politique inouïe.

Cette toute nouvelle traduction propose le texte complet établi d’après l’unique manuscrit d’auteur retrouvé à ce jour. Il est suivi de Seul, la première nouvelle du grand écrivain russe.

