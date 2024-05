Jérôme Delclos, Walter Benjamin et le rébus de Marseille

Précédé par Bouche d'ombre et peau de bête : Marseille nuits mêlées de Florent Perrier.

Walter Benjamin, dans sa correspondance, confie à plusieurs reprises la difficulté qu'il éprouve à écrire sur Marseille, et sa fierté à y être parvenu : " j'ai lutté là comme avec aucune autre ville ". C'est de cet aveu discret et du rébus que constitue les textes " marseillais " que Jérôme Delclos tire la matière de sa recherche et de son essai. Un livre sur Marseille, pourquoi pas ? Une ville qui se défend et qui mord quand le Berlinois tente " d'en arracher une phrase ".

La préface de Florent Perrier et les dessins de Thomas Azuélos ouvrent ce bel essai de Jérôme Delclos.

—

Nouvelliste et romancier, critique littéraire au Matricule des anges, Jérôme Delclos a vécu et travaillé six années à Marseille, dans le 1er arrondissement à deux pas du haut de la Canebière. C’est durant cette période, de 2006 à 2012, qu’il a beaucoup lu, relu et ruminé Walter Benjamin pour décoder le rébus que constituent ses textes « marseillais ».