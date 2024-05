Léa Bismuth, L'Art de passer à l'acte

Passer à l’acte. Arrêter d’attendre. Se lancer sans filet. Dans la psychanalyse, la criminologie ou le langage courant, le passage à l’acte désigne toujours une sorte de saut dans le vide, un acte qui serait impulsif autant qu’irrationnel. Et si c’était le contraire ? Et s’il y avait dans le passage à l’acte quelque chose comme un véritable élan de pensée et de création, de réflexion et d’invention ? Et si le passage à l’acte était avant tout une manière d’accorder une puissance propre à l’étincelle de l’instant ou à l’intensité de l’appel d’air ?

Dans cet essai élégant et sensible où se croisent des philosophes braqueurs de banque et des meurtrières au geste inexplicable, les œuvres de Marguerite Duras, Chantal Akerman, Pierre Michon ou Francis Ponge et les idées de Michel Foucault, Jacques Lacan ou Gilles Deleuze, Léa Bismuth propose une réflexion inédite sur le rôle que jouent les crises, les bifurcations brusques, les explosions qu’il est devenu impossible de contenir dans des existences que nous croyons maîtriser. Et si l’art de passer à l’acte était avant tout l’art des commencements aventureux ? Et si l’art de passer à l’acte était l’art de vivre la vie elle-même ?

Sommaire

LA VIE AUGMENTEE (INTRODUCTION)

TROUBLE DANS LA LANGUE

L’origine clinique et juridique d’une expression

L’auteur malheureux de son acte

Passer au crime

DU BRAQUAGE A LA PHILOSOPHIE

Tout commence par un accident

Passer à l’acte de lire, puis d’écrire

Esthétique de la noèse

Prendre ses rêves pour des réalités

LES POUVOIRS CREATIFS DE L’EFFRACTION

Des cailloux dans la chaussure

Un pathos du passage

Passer à travers les crises

Faire tomber les murs : écrire

LE PASSAGE A L’ACTE : UN OUTIL MOBILISATEUR

Prendre la parole

Prendre de l’élan

Prendre les armes

Fabriquer le pré, à nouveau

CONTRIBUTION A UNE VITA NOVA POLITIQUE (CONCLUSION).