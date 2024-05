Édition illustrée. Traduit de l'arabe par Bijan Vahabzadeh.

“Celui d’entre vous qui voit un acte répréhensible, qu’il le corrige avec sa main ; s’il ne peut pas, avec sa langue ; s’il ne peut pas, avec son cœur.”Hadîth signifie en arabe “récit” ou “nouvelle”. Dans la tradition musulmane, c’est le récit d’un acte ou d’une parole du Prophète. Rapportés par un témoin puis transmis oralement sur plusieurs générations, ils peuvent être considérés comme authentiques, bons ou faibles. Dès le IXe siècle, les recueils qui font autorité comptent jusqu’à plusieurs milliers de hadîths. Ce nombre élevé incite certains à composer des ouvrages plus brefs et plus aisés à assimiler. Les Quarante Hadîths d'Al-Nawawî forment l’un des plus célèbres de ces vadémécums de la religion musulmane. Avec cette nouvelle traduction, on y retrouve la quintessence des hadîths considérés comme authentiques, et avec eux les principaux actes et dits du Prophète, rendus en français avec la plus grande fidélité, clarté et précision.

