Charles Baudelaire, Correspondance I & II (rééd.)

Coffret de deux volumes vendus ensemble

Cette correspondance est avant tout un drame dont Baudelaire est à la fois l'auteur, le metteur en scène et l'acteur. C'est pourquoi sans doute elle n'a jamais été reléguée par les tenants de l'œuvre en soi au rang des attirails biographiques. Est-ce d'ailleurs bien une correspondance, au sens que l'on attribue d'ordinaire à ce mot ? L'hypocrite lecteur qui saura la lire fraternellement répondra que c'est une œuvre, et peut-être la plus existentielle de Baudelaire. Une vie s'y transforme en destin.

La présente édition contient près de mille quatre cent vingt lettres et témoins et couvre la période janvier 1832 - février 1866.