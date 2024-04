Przemysław Czapliński, La carte déplacée

Où se trouve la Pologne ? C'est la question que se pose Przemysław Czapliński en entamant un voyage à travers les lettres polonaises et européennes sur les axes Est-Ouest et Sud-Nord. Puisant dans la littérature, les reportages et la presse polonais et étrangers pour comprendre les changements et fêlures de la société polonaise à la charnière des XXe et XXIe s., ce brillant essai propose une nouvelle cartographie qui replace la Pologne sur la carte de l’Europe, déplace le centre de celle-ci et explore la porosité des frontières. Dans son étude qui s’intéresse au regard porté par la Pologne sur ses voisins et sur elle-même, Czapliński explore les causes du phénomène de dérive civilisationnelle à l’œuvre en Pologne, qui ne répondent pas à des facteurs économiques ou politiques, mais résident dans la culture, autrement dit dans les imaginaires communs. L’ouvrage apporte aussi un savoir et une compréhension de l’Europe en temps de paix et de guerre, de prospérité ainsi que de crises climatiques et migratoires.