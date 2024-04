Jean-François Duval, Les 100 mots de la Beat Generation

En 1948, Jack Kerouac emploie pour la première fois l’expression « Beat Generation ». Quelques années plus tard paraît Sur la route, roman-manifeste de ce nouveau mouvement littéraire et artistique qui va marquer les États-Unis des années 1950.

Adolescence, zen, autostop, Allen Ginsberg, William Burroughs, beatnik… Ces 100 mots explorent ce qui a fait la Beat Generation : ses auteurs sulfureux, bien sûr, mais aussi ses lieux et ses tendances. Que serait la Beat sans l’Amérique, à la fois page vierge et immense poème ? Quel visage prend la liberté pour eux ?

Avec une plume alerte – celle du romancier –, Jean-François Duval donne à voir une époque qui a marqué la littérature américaine par son audace et qui a irrigué l’ensemble de la contre-culture, de la musique au cinéma en passant par la photographie et la peinture.