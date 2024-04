Camille Islert, Renée Vivien : une poétique sous influence ?

La notion d’influence a été largement discutée en littérature. Au XIXe siècle, l’acception moderne du concept évolue en lien avec la question du genre : entre auteurs, influence peut rimer avec création, mais dès qu’une autrice entre en jeu, on parle volontiers d’imitation passive. Renée Vivien, poétesse, lesbienne, n’échappe pas à ce jugement. Son œuvre apporte pourtant un puissant démenti à cette lecture réductrice.

D’abord, parce qu’elle dénie avec force le lien stéréotypé établi par ses contemporains entre les femmes, la nature et la spontanéité de l’écriture. Ensuite, parce qu’à l’inverse de ses homologues masculins sa représentation des femmes ne tient pas du pur fantasme et qu’elle fait du lesbianisme un socle de redéfinition poétique. Enfin parce que l’ensemble de son œuvre se veut une réflexion métalittéraire en acte, qui repose sur un maillage textuel incroyablement complexe nourri de citations tronquées, de parodies, de fausses références, d’esthétiques multiples et resignifiées.

Camille Islert livre ici une analyse fine et précise, avec un objectif : mettre en lumière l’œuvre de Renée Vivien afin de remédier à une injuste minoration et de montrer par son exemple les ambivalences critiques d’une époque face à la production littéraire des femmes.

Camille Islert est agrégée de lettres modernes, docteure en littérature française, professeure junior en études littéraires de genre à l’École normale supérieure de Lyon. Elle est l’autrice d’un premier roman, Un chat à trois pattes (Grasset, 2023).

TABLE DES MATIÈRES

NOTE DE L’AUTRICE

Poète, poétesse, femme poète, poète femme ?

Variations de graphies

INTRODUCTION

Une historicisation des poètes femmes du XIXe encore contrastée

Renée Vivien, une postérité sans cesse recommencée

La poésie de Renée Vivien

Intertextualité, influence et décadence

I. ENTRELACS : LE MAILLAGE TEXTUEL DE L’OEUVRE

Renée Vivien et la mémoire de la littérature : emprise ou reprise ?

Originalité et imitation : une lecture misogyne ?

Renée Vivien, éternelle fille de Baudelaire

Le fantasme misogyne à l’épreuve du texte

Traduction et tissage intertextuel

De la traduction à l’invention : modulations et fragmentations

Le fragment et sa recomposition : du lambeau au tissage

Emmêler les fils : un tissu textuel composite

Du tissage au tissu : brouiller l’origine

Quelle influence ? Quel intertexte ?

Influencer le regard du lecteur ? Éloigner l’intertexte

Montrer pour mieux tromper

Cacher : impli-citations

II. ÉCHOS ET REFLETS : POUR UNE ESTHÉTIQUE DU MÉLANGE

Séparation, mélange, contamination : une symbolique de l’influence

Harmonie et discordance : variété des sons, figement du sens

Polarité ou irisation ? Vers la poikilia

Féminité, nature, mouvements : un paroxysme de la sensualité 1900 ?

L’espace poétique intime

« Faste de tissus » : l’amante et sa parure

Ondulations : l’amante et son décor

Paroxysme ou parodie ? Un regard déplacé

Pour ou contre l’art organique

Un regard oblique : du Modern Style à sa caricature

Le regard lesbien à l’appui d’un modernisme critique

III. DE L’INSCRIPTION À LA SUBVERSION, LE TRAVAIL DES FÉMINITÉS

COMME RÉVOLUTION POÉTIQUE

Inverser le regard : pour une nouvelle mythographie décadente

Redessiner la cosmogonie antique

Inverser le récit biblique

Histoire et histoires : à propos de « Souveraines »

Retrouver Sappho

De l’objet au sujet : filiation, communauté et individuation

De la similitude à la communauté féminine

Déboulonner l’éternel féminin : individuation et neutralité

Les figures féminines à l’appui de l’écriture poétique

IV. CONTRECARRER L’INFLUENCE ?

DES SUBJECTIVITÉS FÉMININES AU SUJET POLITIQUE LESBIEN

Définir un désir féminin et lesbien

Écrire sur le silence

Le « je » femme et l’amante : vers une nouvelle représentation du lyrisme

Un présent problématique

Jeu de masques : éclatement du sujet logocentré

L’enjeu de la parodie

Union et éclatement : multiplication des postures poétiques

Ouvrir, fermer : quel équilibre ?

Neutraliser le genre, neutraliser l’influence

Androgyne ou être double

CONCLUSION

Renée Vivien et le travail de l’influence

Style : pour une autre lecture décadente de Renée Vivien

Penser l’influence au prisme du genre

Le besoin de l’influence

Repenser la « sincérité féminine »

Ressouder des possibilités poétiques féminines

BIBLIOGRAPHIE

INDEX DES NOMS

REMERCIEMENTS