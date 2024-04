Aristophane, Les Oiseaux (trad. Lætitia Bianchi)

Au Ve siècle av. J.-C., deux hommes quittent Athènes pour vivre heureux, loin de la ville, de la politique et de la guerre. Mais où vivre ? Ils interrogent Térée, une huppe qui a été homme, et qui les accompagne dans leur quête d’idéal. Voici l’amorce facétieuse d’Aristophane pour bâtir une utopie : Coucouville-les-Nuages, où les oiseaux règnent à la place des dieux.

Cette traduction de Lætitia Bianchi, vive, enjouée, restitue malicieusement les idées provocatrices et modernes d’Aristophane (vers 446-386 av. J.-C.). Tiritiritiritiribrix chante la huppe pour le plus grand plaisir des hellénistes, des lecteurs espiègles et des ornithophiles !

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article de Claire Paulian sur cette nouvelle traduction…