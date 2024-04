Georges Buisson, Lire et éditer André Chénier

Textes réunis par Gauthier Ambrus

André Chénier reste à beaucoup d’égards une énigme dans les lettres françaises. Qui fut vraiment ce jeune auteur n’ayant presque rien publié durant sa vie et devenu pour la postérité le premier poète de son siècle ? Le présent volume offre bien des éléments de réponse, en réunissant l’ensemble des études consacrées par Georges Buisson, son meilleur connaisseur, à l’un des écrivains les plus secrets de notre littérature. On y trouvera un Chénier révélé dans toutes ses passions, là où les vers prennent source. Amoureuses, philosophiques ou politiques, elles n’ont jamais cessé d’animer un poète assoiffé d’expérience et de connaissance, de vérité et d’engagement. Interrompue par la Révolution, son oeuvre fut transmise sous forme de fragments aux générations suivantes, au prix de maints malentendus.

En s’attachant à la recomposer avec un exceptionnel talent d’enquêteur, Georges Buisson lui restitue sa place dans le paysage littéraire en bouleversement de la fin du XVIIIe siècle.

Ce livre a bénéficié du soutien de la Société des Amis des Poètes Roucher et André Chénier.

Sommaire

1ère partie : André Chénier dans le texte

1. De l’affect au poème :

- « Le Brun-Pindare, mentor d’André Chénier »

- « À propos d’André Chénier : Camille et D’z’n

- « La mystérieuse D’Azan, inspiratrice d’André Chénier »

- « Mrs Cosway, inspiratrice d’André Chénier »,

- « Un rêve de pierre d’André Chénier : le portrait gravé de Maria Cosway »

2. L’écrivain en son temps

- « André Chénier à la recherche d’une position sociale

André Chénier - Fabre d’Églantine.

- « Chénier et le peuple avant 1790 »

- « Le poète André Chénier et le pouvoir royal : I. De 1781 à 1787 : l'exaltation de la liberté »

- « Le poète André Chénier et le pouvoir royal : II. Le dissident de 1787 »

- « Le poète André Chénier et le pouvoir royal : III. De la contestation à la défense du trône (1788-1792) »

- « André Chénier et Roucher dans la tourmente de 1792 »

- « André Chénier au temps de la réaction des Indulgents »



2e partie : Éditer les poésies d’André Chénier

1. Méthodologie :

- « Pour rééditer André Chénier : apports et ambiguïtés des études biographiques et textologiques »

- « Les papiers d'André Chénier »

2. Lectures philologiques :

- « Autour d’un manuscrit retrouvé d’André Chénier : la première élégie à Le Brun »,

- « Une cible d’André Chénier : le docteur Saiffert, médecin "arcaniste" »

- « Une satire énigmatique d’André Chénier : "Le bon Chartrain..." »

3. Du legs posthume à l’édition en devenir :

- « P.-L. Ginguené : un poète, ami et éditeur de poètes »

- « Joseph Joubert et André Chénier », Actes du colloque Joseph Joubert (6, 7, 8 septembre 1991)

- « Le Mendiant d’André Chénier présenté par sa mère et par Millevoye »

- « Henri de Latouche, éditeur d’André Chénier »

- « Le Chénier de Henri de Latouche »

Les portraits d'André Chénier…