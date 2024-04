Yvette Goldberger, Deuil à rebours. Du deuil à la littérature hongroise en passant par la psychanalyse

Ce livre suit une trajectoire ponctuée par les écrits publiés par l’autrice à différentes étapes de sa vie. S’interrogeant sur les liens obscurs entre sa proximité avec les enfants malades menacés par la mort, et d’autre part la littérature hongroise, cet « ancrage providentiel », elle fait défiler, à rebours, et au travers de son compagnonnage avec la psychanalyse, des événements marquants de sa vie d’où émergent des deuils non accomplis. Deuil, Hongrie, littérature, psychanalyse, puis humour et dérision qui constellent la littérature hongroise, tous ces éléments conjugués se sont agrafés les uns aux autres par un agencement propice, qui, du deuil à l’écriture, se déchiffre, en fin de parcours, en termes de joie.

Ce livre nous fait partager cette quête à tiroirs multiples sur ce délicat nouage, a priori insolite, mais qui a aidé l’autrice, et aide le lecteur à travers elle, à explorer la portée universelle des liens unissant notre existence, le savoir in-su et l’éclairage précieux, sinon indispensable, de la création littéraire.

Postface de Guillaume Métayer : La suture des sujets

