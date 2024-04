Josée Kamoun, Dictionnaire amoureux de la traduction

D’une entrée à l’autre de ce Dictionnaire amoureux, Josée Kamoun nous fait rêver, rire, et réfléchir au fil de ce que nous dit la traduction sur l’inépuisable, l’ensorcelante ambiguïté du monde. Passeurs de frontières, questionneurs permanents du langage et de la langue, les traducteurs sont à fois les instruments et les agents du devenir.

« Un Dictionnaire amoureux, c’est le contraire d’un dictionnaire : son A à Z n’épuise pas le sujet, et il annonce d’emblée la couleur de sa subjectivité. Il s’agit d’entraîner les lecteurs dans des traboules dont les débouchés peuvent surprendre, de les entraîner parfois aux confins du traduire chez ceux pour qui le mot est geste ou chez ceux dont la langue se délie pour moduler celle des oiseaux. Introduits dans le voyage des œuvres par la belle Schéhérazade, on y croisera des émojistes enlumineurs postmodernes, des harponneurs de baleine blanche, une adolescente anglophone à Vérone, des bilingues et diglosses à leur corps défendu, des irréductibles de Babel et des Fédérés de la Pentecôte.

Mon dictionnaire est une histoire d’amour avec toutes les langues et littératures que la traduction m’a offertes, la langue et la littérature anglaises en particulier, mais aussi avec les paysages et les accents américains ; avec la langue et la littérature françaises, avec les vieux vieux textes hébergeant des mots disparus comme avec le parler tout neuf qui court la rue, date de péremption inconnue. Une galerie d’étonnements et d’admirations devant l’inépuisable, l’ensorcelante ambiguïté du réel. » J. K.

Agrégée d’anglais, docteur en littérature, Josée Kamoun a enseigné la littérature anglaise dans les classes préparatoires en France, et la littérature française dans des universités américaines. Elle a traduit une soixantaine de livres, majoritairement des romans (notamment ceux de John Irving, Philip Roth, Jack Kerouac, George Orwell, Virginia Woolf, Jonathan Coe, Richard Ford, Bernard Malamud, Aldous Huxley).