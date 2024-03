Pierre-Gilles Pélissier, Science-politique-fiction. Essai d'économie générale des contre-utopies de 1846 (Le Monde tel qu'il sera) à nos jours (Les Furtifs)

Que ce soit avec des titres canoniques comme Le Meilleur des mondes d’Huxley, 1984 d’Orwell ou Fahrenheit 451 de Bradbury ou les récentes séries cinématographiques (Hunger games ou Divergent) ou télévisuelles (Black Mirror ou La Servante écarlate), le succès rencontré par les contre-utopies est révélateur de sociétés en crise redoutant une modernité qui les ferait glisser inexorablement vers la catastrophe…

En s’appuyant sur les analyses de quelques 340 romans, 140 nouvelles, 75 bandes dessinées, 200 longs-métrages, 70 court-métrages et 12 séries TV, cet essai vise à montrer que les fictions relevant de ce genre font, par leur propos politique, écho aux théories critiques les plus radicales de notre modernité (socialisme, anarchisme, freudomarxisme, décroissance…), et manifestent aussi une science latente. Celle-ci infuse entièrement leurs économies et ses principes recoupent ceux formulés par la thermodynamique.

Cette approche permettra de repenser sous un jour nouveau les rapports entre science et science-fiction, via la science-politique, et proposera de renouer des liens (qui libèrent) face à un Système qui ne vise qu’à leur destruction et à l’atomisation toujours plus poussée des masses.

Docteur en philosophie, Pierre-Gilles Pélissier, a tenu une rubrique mensuelle sur le site ActuSF (2015-2017). Il a publié pour la revue en ligne ReS Futurae et collabore à la revue Bananas et au blog de la Cinémamecque.

