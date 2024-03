Paul Nagy, Une Francophonie millénaire, t. II : Anthologie de textes écrits en français par des auteurs hongrois, de 1918 à nos jours

Ce second volume consacré à la francophonie en Hongrie couvre la période qui s’étend de 1918 à nos jours. Le rapport à la langue française reste déterminé par la volonté de maintenir une voix qui soit reconnue, entendue, dans un concert des nations modifié par la fin de la Première Guerre mondiale, les événements tragiques du second conflit mondial, l’emprise soviétique et sa disparition à la fin du XXe siècle. Les enjeux se sont élargis, s’ils concernent toujours les domaines diplomatiques, politiques, la littérature, ils sont aussi présents dans les champs de la création artistique, des sciences humaines et sociales, des sciences exactes. Les formes choisies entérinent cette évolution, la poésie s’est faite « visuelle », l’essai critique ou philosophique côtoie le témoignage autobiographique. La volonté de reconnaissance s’est ainsi muée en un apport particulier, celui d’une nation à la fois soucieuse d’affirmer sa singularité et d’établir un échange ouvert et fructueux avec le monde.

Paul Nagy, né en Hongrie en 1934, écrivain, poète, typographe, a écrit plusieurs ouvrages en hongrois et en français. Étudiant en Lettres en Hongrie, sa participation à l’insurrection de 1956 l’oblige à quitter son pays. Installé à Paris depuis décembre 1956, diplômé de la Sorbonne, il est, entre autres, cofondateur de la revue littéraire et artistique Magyar Műhely (Atelier hongrois) publiée en hongrois à Paris de 1962 à 1990. Elle paraît désormais à Budapest. Il crée également en 1987, avec d’autres artistes, la revue littéraire et artistique de langue française : D’atelier.

