Howard Phillips Lovecraft, Sélection de lettres (1927-1929), De vagues fragments d’un rêve dans lequel je n’ai rien à faire

Vincent-Pierre Angouillant s’est lancé dans la traduction de quatre-vingt-six lettres de H. P. Lovecraft encore jamais publiées en France, un infime échantillon de l’importante correspondance que le célèbre écrivain a laissée derrière lui. Sa sélection épistolaire nous révèle un quotidien ordinaire, cependant décrit dans un style propre à Lovecraft dont l’érudition, impressionnante, rend son univers encore plus riche. Le récit de ses rêves, véritables romans à part entière, nous transporte instantanément dans un monde horrifique où légendes et Histoire sont intrinsèquement liées.

Découvrez Lovecraft comme vous ne l’avez jamais lu, à travers une sélection de lettres qui rend son univers encore plus complexe et fascinant.

—

Cet ouvrage contient diverses correspondances entretenues par H.P Lovecraft entre 1927 et 1929. Un peu moins de 10 ans avant sa mort, en 1937, l’auteur des Montagnes hallucinées (1931) délivre un témoignage sensible. Les 86 lettres recensées dans cette édition évoquent des sentiments propres à l’écrivain : le manque d’inspiration, l’échec, la dépression... Lovecraft, qui ne connaîtra la gloire que posthume, s’interroge dans ces correspondances sur son rapport à l’écriture et les raisons de son échec. Cette traduction s’intéresse à une période charnière dans la vie de Lovecraft : son retour à Providence, sa ville natale en 1927, après deux ans de vie à New-York et l’échec de son mariage. Dans ce journal intime de près de 400 pages, l’écrivain se met à nu. Il évoque ses aspirations, son admiration pour Edgar Allan Poe, sa vision critique de la Nouvelle-Angleterre du XXe siècle.

Cette traduction va permettre aux lecteurs de Lovecraft de découvrir une nouvelle facette de l’écrivain, loin de l’univers horrifique qui a fait son succès. Mais ce livre peut également s’adresser à un public non amateur de Science-Fiction car son contenu se réfère davantage à une correspondance épistolaire du XVIIIe siècle.

« [Ses lettres] sont sans doute parmi les documents littéraires les plus remarquables du siècle et il est même concevable que, dans un avenir lointain, sa réputation reposera plus sur elles que sur son œuvre de fiction. » S. T. Joshi, spécialiste US de Lovecraft.

Howard Phillips Lovecraft aurait écrit entre 60 000 et 100 000 lettres. Ce qui ferait de lui l’un des plus grands épistoliers de l’histoire des États-Unis.