L’Art dans la vie – Le constructivisme et le productivisme russe dans les textes

Une anthologie du courant constructiviste, rassemblant des écrits d'artistes et de théoriciens dans une nouvelle traduction, et de très nombreux textes inédits, accompagnés de nombreuses illustrations et d'un important appareil critique : ce volume de référence, destiné à faire date, éclaire sous un jour nouveau la multiplicité et la diversité des démarches du constructivisme puis du productivisme dans les années 1920-30 (dans les champs de l'art, du design, de l'architecture, mais aussi de la danse, du cinéma, de la musique, de la littérature, etc., en connexion directe avec la vie quotidienne) et constitue une contribution majeure à l'étude des avant-gardes soviétiques. Surtout connu pour ses réalisations architecturales et son influence sur le design, le mouvement constructiviste russe l'est moins pour ses implications théoriques. L'anthologie L'Art dans la vie réunit un ensemble conséquent de textes parus entre 1918 et 1931, montrant la cohérence et les divers aspects d'une pensée menée aussi bien par des théoriciens que par des artistes et des critiques.

Plus complète que certains ensembles parus dans des publications déjà anciennes ou dévolues à certains auteurs, l'anthologie couvre l'ensemble des champs marqués par ce mouvement : arts plastiques, théâtre, photographie, cinéma, littérature, architecture, design, musique et expression corporelle. À côté de considérations très concrètes, l'anthologie fait la part belle aux spéculations plus théoriques qui revendiquent souvent leur orthodoxie marxiste. À côté de propositions devenues des axiomes dans certains champs – le design particulièrement –, il importe aussi de restituer la dimension utopique du mouvement, y compris dans ses expressions les plus radicales.

Chaque section est introduite par un spécialiste du champ considéré. L'important appareil critique et les nombreuses illustrations permettent d'accompagner le lecteur dans l'univers foisonnant de cette période unique pour l'histoire mondiale de l'art.