Parfois considérés comme des artisans du mensonge, souvent comme de grands sensibles, les comédiens fascinent. Sur scène comme à l’écran, ils donnent à voir et à éprouver une large palette d’émotions. De nombreux penseurs ont tenté de déchiffrer le rapport qu’ils entretiennent avec leurs émotions afin de définir la méthode du grand acteur. Faut-il jouer avec raison et distanciation, comme le préconisaient Diderot, dans son Paradoxe sur le comédien, puis Brecht ? Ou puiser en soi pour atteindre l'authenticité des sentiments de son personnage, comme le recommandaient Horace ou Stanislavski ? Qui mieux que les comédiens eux-mêmes pour répondre ? Dans Les Paradoxes du comédien. Cinquante regards sur le métier d’acteur (Gallimard), Laurence Marie donne la parole à cinquante professionnels des arts de la scène. Que ressentent les acteurs sur scène ? Comment préparent-ils leur rôle ? Quelle est l’influence de la présence du public sur leur jeu ? Cet ensemble exceptionnel d’entretiens inédits, qui dialogue avec Diderot à plus de deux siècles d’écart, dresse les contours du spectacle vivant en France. Fabula vous invite à feuilleter le livre…

Laurence Marie donne dans le même temps une nouvelle édition du Paradoxe sur le comédien de Diderot suivi de Lettres sur le théâtre à Madame Riccoboni et à Mademoiselle Jodin.