Sodome & Gomorrhe III

"Non, il ne faut pas donner actuellement un autre titre que Sodome et Gomorrhe III à mes prochains volumes", écrivait Marcel Proust quelques semaines avant sa disparition. Ses éditeurs posthumes allaient en décider autrement. À l'initiative de François Proulx et de l'équipe Proust de l'Item, une journée d'étude qui se tiendra le 8 mars prochain à l'École normale supérieure (Paris) se propose de revenir sur le destin de ce tome fantôme d’À la recherche du temps perdu qui devait regrouper notamment ce que nous connaissons sous le double titre de La Prisonnière et Albertine disparue. On constatera que la biographie d’Alfred Agostinelli permet de compléter, confirmer et renouveler la chronologie de son élaboration. L’étude des problèmes génétiques posés par La Fugitive/Albertine disparue révélera une énergie créatrice toujours en plein essor. On se penchera sur les motifs végétaux qui caractérisent quelques portraits d’Albertine au fil des avant-textes ; la figure changeante de ce personnage aux goûts fugaces apparaîtra comme un miroir du récit polymorphe qu’elle traverse. On abordera enfin les défis et paradoxes que soulève, pour un éditeur d’aujourd’hui, le feuilletage complexe de ce texte en perpétuel inachèvement.