Jean-Louis Durand, Les mythes grecs

Éditions d'Anne-Angèle Fuchs

Préface de Florence Dupont

Le mythe n’est pas un récit. Irréductible à un simple énoncé, il est de l’ordre de la pratique.

Les pratiques mythiques consistent en des types d’énonciation ancrés dans des espaces anthropologiques spécifiques. Elles produisent des fictions qui ont une fonction théorique, expérimentale : découvrir, entre les éléments de la réalité, les liaisons culturellement logiques. Il s’agit d’une exploration mythique de la culture.

Jean-Louis Durand reconstitue, à travers les empreintes mortes que sont les textes, des données de l’activité mythique à partir des conditions d’énonciation dans la culture vivante, dans la performance, dans le rite. Il convie le lecteur à un fascinant voyage, qui éclaire sous un jour nouveau les productions mythiques de la culture grecque, proposant des lectures radicalement neuves d'Homère, de la tragédie, des poèmes et des images de banquet. Ainsi, les escales d’Ulysse aux pays de Nulle-Part, fiction d’une sortie de l’humanité, font surgir, au miroir de la pratique humaine de l’hospitalité, liée, en Grèce, au rituel sacrificiel, autant de contrepoints à une société humainement possible, autant de réflexions sur ce qui construit une humanité possible.

