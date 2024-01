Élise Rajchenbach , Louise Labé. La rime féminine

Qui est Louise Labé, écrivaine au livre unique, surnommée « La Cordière de Lyon » ?

Comment une fille et épouse de cordiers illettrés a-t-elle pu se ménager un espace de liberté tel qu’elle donne naissance à des textes savants qui résonnent toujours, quatre cent cinquante ans après sa mort ?

C’est entre Rhône et Saône, à Lyon, haut lieu de la Renaissance française, que naît et vit l’autrice du réjouissant « Débat de Folie et d’Amour » et d’un émouvant ensemble de poèmes amoureux, précédés d’une épître aux accents féministes étonnamment modernes.

Démêlant la légende et l’histoire, ce livre synthétise et met en perspective les apports de la recherche la plus récente afin de soulever un peu le voile du « mystère Louise Labé ».

Lire sur Fabula le début de l'ouvrage…

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, Élise Rajchenbach est maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance à l’Université Jean-Monnet Saint-Étienne et membre junior de l’Institut universitaire de France. Ses recherches portent notamment sur la poésie lyonnaise, les réseaux poétiques, l’histoire du livre et de l’édition.

Table des matières

(Re)naissance lyonnaise La « Belle Cordière de Lyon » 1555 Administrer et léguer ses biens Parcours d’une autrice et d’une œuvre