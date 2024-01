Tristan Vigliano, Le Livre de la Concorde entre le Coran et les Évangélistes

Dans l’œuvre aussi diverse que déconcertante de Guillaume Postel, infatigable savant, penseur illuminé dont les historiens des religions, des langues, des voyages et même du genre se servent pour mesurer toutes les audaces de la Renaissance, le Livre de la concorde entre le Coran et les Évangélistes est l’une des pièces les plus curieuses.

Le parallèle en vingt-huit axiomes qu’il dresse entre l’islam et le protestantisme, afin d’avertir les chrétiens des calamités qui les menacent, forme un précieux document sur la controverse confessionnelle vers le milieu du xvie siècle. Il nous renseigne sur ce qu'on sait de la religion musulmane alors que l’humanisme français est dans la fleur de l’âge. Il nous frappe par une certaine qualité d’indignation et nous touche par les maladresses même de son opportunisme.

Souvent à contre-temps, quoique entièrement conçu pour être de son temps, le livre de Postel s’élève sur le fond d’une pensée qui, elle, est en avance d’un temps et qui n’arrive pas à le dissimuler.

Table des matières

AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

La formation d’un humaniste

Les acquis du voyage en Orient

Une pensée déjà ferme

Revers de fortune et premières expériences mystiques

Une difficile publication

Un brevet de piété nécessaire

Un savoir sur l’islam peu visible

Les beautés de la maladresse

L’islam dans le débat des catholiques et des protestants

De notables inflexions : arrêt sur la Panthenôsia

La fin des temps et ses calculs

L’éloquence de Postel

PRINCIPES D’ÉDITION

LE LIVRE DE LA CONCORDE ENTRE LE CORAN ET LES ÉVANGÉLISTES

BIBLIOGRAPHIE DES TEXTES CITÉS

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

INDEX VERBORUM MEMORABILIUM