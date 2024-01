Alain Vergnioux, De Robinson à Vendredi

Grand classique de la littérature publié en 1719, Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, est un des premiers romans d’aventures : sur une île inhabitée à l’embouchure de l’Orénoque, près des côtes vénézuéliennes, Robinson, qui a fait naufrage, vit vingt-huit années aux côtés d’un « sauvage » nommé Vendredi. Jean-Jacques Rousseau le considéra comme un livre d’éducation. Dans sa postérité littéraire, il est devenu un mythe.



Qu’en font Jean-Jacques Rousseau dans l’Émile (1762), J.H. Campe dans Le Nouveau Robinson, J.D. Wyss dans Le Robinson suisse mais encore Jules Verne quand ils assument la transformation du mythe dans la modernité scientifique et technique ? Que déconstruisent, au XXe siècle, en en subvertissant les valeurs initiales, Jean Giraudoux (Suzanne et le Pacifique), Michel Tournier (Vendredi ou les limbes du Pacifique), J.M. Coetzee (Foe) ou encore William Golding ? Alain Vergnioux s’emploie ici à analyser ces réécritures qui sont parmi les plus significatives.



La littérature transforme le récit en mythe. Elle est le témoin de premier plan des paradoxes et des métamorphoses de l’itinéraire littéraire qui, au fil du temps, a réécrit les rapports entre sauvagerie, identité et altérité. Ou comment un roman de formation est aussi l’incessante déformation d’une mythique origine.

Table des matières :

Introduction



Chapitre 1 – Robinson Crusoé

Un mythe littéraire de la modernité

1.1. Le premier Robinson, Daniel Defoe

1.2. La lecture de Jean-Jacques Rousseau

Chapitre 2 – Versions pédagogiques

2.1. J.H. Campe. Le Nouveau Robinson (1781)

2.2. Johann David Wyss – Le Robinson suisse (1812)

2.3. Une tradition éducative

Chapitre 3 – La reconstruction technique de la société. Les robinsons verniens

3.1. Une matrice narrative

3.2. Analyse thématique

3.2.1. Une terre vierge

3.2.2. L’outillage

3.2.3. L’exploitation des ressources naturelles

3.2.4. Les industries de transformation

3.2.5. La science appliquée

3.2.6. La rationalisation du réel

3.3. L’anthropologie scientifique de Jules Verne

3.3.1. Répétition et dépassement

3.3.2. Réflexivité et prospective

Chapitre 4 – Suzanne et le Pacifique

4.1. Le récit selon Giraudoux

4.2. Thèmes croisés

4.3. L’originalité de Giraudoux

Chapitre 5 – Michel Tournier. Altérités et métamorphoses

5.1. Les stances du récit

5.2. Conclusions

5.2.1. Identités flottantes

5.2.2. Autrui, altérités

5.2.3. Dédoublements

5.2.4. Métamorphoses

5.2.5. Les scansions temporelles

Chapitre 6 – L’impossible récit. J.M. Coetzee

6.1. Le récit dans l’île

6.2. Les aventures de Susan Barton en Angleterre

6.3. Un drame en quatre temps

6.3.1. Fiction et réalité

6.3.2. Faire parler le silence

6.3.3. L’écriture impossible

6.3.4. L’obscur objet du désir

Chapitre 7 – Sauvagerie, identité, altérité

7.1. L’ensauvagement de l’homme blanc

7.2. Vendredi est-il réellement un « sauvage » ?

Chapitre 8 – Les colonies d’enfants

8.1. Deux Ans de vacances

8.2. Sa Majesté des Mouches

8.3. Des romans de formation ?



Conclusions

Épilogue

Bibliographie des ouvrages et articles cités