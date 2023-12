Jean-Pierre Luminet, Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh

« Encore une fois, je me laisse aller à faire des étoiles trop grandes »

V. Van Gogh

1888. Âgé de 35 ans, Vincent Van Gogh l'homme du Nord, s'installe à Arles et découvre la lumière provençale, éclatante de jour comme de nuit. Stupéfait par la limpidité du firmament, il se laisse gagner par un projet nouveau : peindre le ciel. Et, même s'il est intimidé par le défi, il veut surtout peindre un ciel étoilé. Parce que « la nuit est encore plus richement colorée que le jour ».



Certains de ses plus grands chefs-d'œuvre naîtront de cet élan : Terrasse de café le soir, La Nuit étoilée sur le Rhône, La Nuit étoilée de Saint-Rémy-de-Provence... Les étoiles correspondent-elles toujours, dans ces tableaux, à une configuration réelle du ciel nocturne, reproduit d'après une observation précise ?



Pour répondre à cette question, et nous éclairer sur un aspect fondamental de la vision artistique du peintre, Jean-Pierre Luminet a mené une enquête passionnante, se rendant sur les lieux où Van Gogh a peint, s'appuyant sur sa correspondance, consultant des travaux préexistants et recourant à des logiciels de reconstitution astronomique. Entre biographie, histoire de l'art, science et poésie.