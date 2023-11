Le travail accompli par OpenEdition en partenariat avec les grands éditeurs universitaires est régulièrement l'occasion de redécouvrir des sommaires déjà lointains, mais dont l'intérêt ne s'est nullement émoussé. Ainsi du volume de la revue grenobloises Recherches & travaux paru en 2004 et consacré aux "Figures paradoxales de l'auteur", à l'initiative de Chantal Massol, Anne Marie Monluçon et Brigitte Ferrato-Combe. Les contributions réunies s'attachent aux images de l'auteur qui semblent aller à l'encontre de la création d'une figure d'autorité : copistes, plagiaires, faussaires, nègres, traducteurs, auteurs inconnus, sans oeuvre, ou autres encore, qui permettent à l'auctorialité de s'instaurer, de manières récurrente tout au long de ces deux siècles, selon une logique paradoxale dont, au fil des analyses, on entrevoit les raisons. Elles montrent la diversité des jeux auxquels se prête, ainsi, la figure auctoriale, et les suivent dans certaines de leurs évolutions et de leurs surenchères, tout au long de la période considérée Elle font apparaître, de la sorte, le rôle critique de cette figure qui, exhibant les antinomies sur lesquelles elle se construit, soulignant les apories de sa propre représentation, interroge, ironiquement, de l'intérieur des textes, la sérieuse fonction-auteur.

(Illustr. : vignette de l'éd. originale de Bartleby y compañía d'Enrique Vila-Matas, Anagrama, 2000)