Poèmes abécédaires français du Moyen Âge (Marion Uhlig, dir.)

Poèmes abécédaires français du Moyen Âge

Sous la direction de Marion Uhlig

Édition et traduction par Olivier Collet, Yan Greub, Pierre-Marie Joris, Fanny Maillet, David Moos, Thibaut Radomme et Marion Uhlig

Les poèmes abécédaires se servent de l’alphabet comme d’un cadre structurel qui commande leur disposition, leur donne une forme et leur sert parfois de thème. Ce registre hérité de la poésie biblique a connu un certain succès dans la poésie médiolatine, puis en langue vernaculaire sous la plume des Grands Rhétoriqueurs. Entre les productions latines du haut Moyen Âge et les œuvres françaises de son extrême-fin, les sept pièces des XIIIe et XIVe siècles ici réunies apparaissent comme le chaînon manquant d’une vogue millénaire. Au croisement d’une tradition cléricale et d’une pratique de cour, elles doivent être interprétées aussi bien à l’aune de leur dimension spirituelle que de leur ambition esthétique. La diversité des sujets abordés en témoigne : si plusieurs textes relèvent de la littérature de dévotion mariale, d’autres s’engagent pour la défense des femmes ou se font l’écho du contexte politique de la Guerre de Metz (1324-1326). En offrant l’édition critique de ces sept pièces – pour certaines inédites jusqu’ici – et leur traduction, la présente anthologie attire pour la première fois l’attention des médiévistes sur le corpus à la fois divers et homogène de la poésie abécédaire en français.

Cet ouvrage s’inscrit dans le projet de recherche « Jeux de lettres et d’esprit dans la poésie manuscrite en français (XIIe-XVIe siècle) » financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et dirigé par Marion Uhlig (Université de Fribourg, Suisse).

