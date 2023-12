La collection Ethno-Doc sort de l’oubli pour un large public des témoignages directs de personnes disparues, connues ou inconnues – journaux intimes, correspondances, mémoires. Extraits de fonds d’archives ou proposés par des particuliers, ces textes apportent un éclairage original sur une époque ou un milieu social. Les manuscrits, édités au plus près du texte original, sont présentés avec une introduction. Une vingtaine de volumes sont parus qui donnent à lire des récits allant du XVIIIe au XXe siècle. Dernier titre proposé, en co-édition avec les Éditions d'en bas : C’est bien dans la Babylone moderne que je me rends seule. Journal d’un voyage à Paris en 1827 d'Herminie Chavannes, édité par Dave Lüthi : en 1827, Herminie Chavannes (1798-1853) entreprend seule un voyage à Paris ; la Lausannoise visite sa famille, mais aussi, et surtout, découvre la capitale française en pleine ébullition culturelle et politique…