Francesco Zambon, Brève histoire de l'obscurité poétique

C'est à la suite de leçons données au Collège de France que Francesco Zambon a accepté de confier à nos éditions cette Brève histoire de l'obscurité poétique. Philologue de formation, professeur émérite de l'Université de Trente, l'auteur, dont la science témoigne d'une curiosité aussi ample qu'intense, a fourni des ouvrages sur l'amour médiéval, le catharisme, le Graal, le trobar clus des troubadours, une colossale édition des Bestiari tardoantichi e medievali (Bompiani), mais aussi des essais sur la poésie contemporaine, sur Eugenio Montale, et un texte passionné sur Pasolini et la tradition.

Dans cette Brève histoire, Francesco Zambon examine avec la rigueur du philologue et la sensibilité d'un grand lettré les quatre moments où se déploient les controverses sur l'obscurité en poésie : des commentaires des Ecritures saintes jusqu'à Mallarmé, en passant par les troubadours et la querelle entre Gongora et Lope de Vega.